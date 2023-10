Na envolvente peça ‘Personas‘, a talentosa atriz Sandra Buh desempenha papel cativante que transcende os limites da atuação…

Com eloquência, ela despeja emoção e profundidade, enquanto conduz o espectador a um mergulho profundo na intricada tapeçaria da sociedade em que vivemos….

Por meio de sua interpretação, Sandra lança luz sobre as múltiplas facetas de ‘Persona‘, destacando as camadas complexas que a sociedade muitas vezes impõe….

Cada palavra, cada gesto e cada silêncio ressoam como um chamado à reflexão, desafiando-nos a desvendar e desmontar os estereótipos que há muito perpetuamos….

‘Personas‘ é um espelho lírico que nos convida a reexaminar nossas próprias personas…

Então, hoje, 17, no Sesc-centro, Personas….e no dia 19 na Escola Clícia Gadelha, no São Francisco.

A produção é de Nathânia Oliveira.

J R Braña B.