PMRB – (…) O primeiro passo concreto foi dado nesta quarta-feira (18), com o início da limpeza de um dos três terrenos designados para o projeto. Localizado no bairro Santo Afonso, esse lote abrange uma extensa área de 76.123 metros quadrados e está destinado à construção de 419 casas. Essas habitações desempenharão um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população que reside em áreas de risco em Rio Branco.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, o ‘1001 Dignidades’ é mais do que uma mera iniciativa habitacional.

“Esse projeto é um compromisso de oferecer dignidade para a população com moradia popular. O prefeito, por meio do aproveitamento de madeiras que seriam queimadas, lançando gás carbônico no ar, ele as resgatou e está valorizando naturalmente, e com essas madeiras ele vai construir 1.001 habitações”, explicou o secretario.

O projeto visionário da Prefeitura de Rio Branco é um marco na história da capital acreana, prometendo não apenas oferecer moradias dignas, mas também transformar a realidade da comunidade e criar um impacto positivo na capital acreana.