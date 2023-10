GdA – O governo do Acre, por meio da Casa Civil, coordenou uma reunião, nesta sexta-feira, 20, para apresentar o Plano de Contingência para recepção de migrantes vindos do Peru. (…)

A exposição do plano foi realizada pelo chefe do Departamento de Proteção Social Especial, Hélio Cezar Koury, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), aos demais órgãos federais, estaduais e municipais presentes. (…)

-O governo do Estado vem trabalhando no plano de contingência desde o mês de fevereiro, mas é preciso formalizar as ações dentro dos eixos de ação e precisava de outros setores da sociedade, inclusive da prefeitura. Então, com a formalização dessas comissões poderemos avançar para entrar em ação com o plano – afirmou Hélio Cezar Koury.

(…)