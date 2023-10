Começou nesta semana a preparação para capacitação de agentes culturais da região Norte do Brasil, com vistas à elaboração de propostas do Programa Rouanet norte. O mecanismo de fomento por meio de isenção fiscal, envolvendo estatais, tem recursos de R$ 24 milhões direcionados à região. O treinamento iniciou na segunda (16), durante o 3º Encontro Nacional de Cultura, uma realização do Sesi.

“Essas oficinas de capacitação têm o objetivo de instrumentalizar agentes culturais, especialmente os pequenos e em início de trajetória, para concorrer em condições de igualdade com aqueles que já possuem experiência e histórico de sucesso em editais e outros mecanismos de fomento. O foco inicial na Região Norte visa a promover uma melhor distribuição dos recursos da Lei Rouanet no território nacional, oportunizando que a produção cultural da Amazônia se desenvolva localmente”, celebra o secretário de Economia Criativa e Fomento à Cultura do MinC, Henilton Menezes.

Gestores culturais dos departamentos regionais do Sistema Social da região Norte participaram da etapa inaugural da ação, que contou com a participação da Cláudia Ramalho, gerente executiva de cultura do Sesi-DN; e do Raphael Valadares, chefe de gabinete da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic) do Ministério da Cultura. Em seguida, Raphael conduziu o workshop Programa de Capacitação de Agentes Culturais.

Posteriormente, serão realizadas atividades gratuitas de capacitação nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Cláudia Ramalho comemorou a participação do Serviço Social da Indústria no fomento cultural brasileiro. “Hoje, para nós, é um marco pela oportunidade de construirmos com o Ministério da Cultura, o Departamento Nacional do SESI e os representantes dos Departamentos da região Norte do SESI que serão responsáveis por sediar esse programa de formação para agentes culturais. Para nós, isso é extremamente importante, enquanto estamos juntando energias de instituições diferentes para que a gente, com um propósito comum, possa contribuir para o fortalecimento da cultura nacional. E é ótimo fazer parte disso”.

