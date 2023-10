A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) monitorou, sem autorização da Justiça, políticos, jornalistas, advogados e adversários do governo Jair Bolsonaro durante três anos da gestão do ex-presidente, aponta investigação da Polícia Federal. Dois agentes da Abin foram presos em operação hoje, e cinco servidores, incluindo o número 3 da agência, foram afastados por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Mais de 20 pessoas foram levadas para prestar depoimento.

► Segundo a PF, o sistema de monitoramento ilegal foi usado mais de 30 mil vezes. Os investigadores só conseguiram localizar detalhes de 1.800 e suspeitam que o restante dos casos tenha sido apagado.

► O Exército também contratou a ferramenta usada para monitoramento ilegal.

► Um dos alvos da operação é filho do general Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro.

► A PF apreendeu US$ 171 mil em dinheiro vivo em endereço ligado ao número 3 da Abin.

► O programa armazenava dados em um servidor em Israel, e informações podem ter ficado expostas. Entenda como funcionava o sistema.