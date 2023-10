Prefeito Tião Bocalom, ainda agora na CPI das ONGS no Estado Acre.

”É dinheiro… O ser humano precisa de dinheiro. Como eu disse na Europa, recentemente, lá na COP. Na Amazônia tem seres humanos, que correm nas suas veias o mesmo sangue que correm nas veias dos europeus. Só que aqui na Europa vocês têm qualidade vida, lá nós não temos.

– Vocês sabem o que é uma pessoa que mora no meio da floresta, e de repente, fica doente e tem que andar numa rede, carregada por 2, 4 pessoas? Durante 3, 4, 5 dias, até chegar no beiço do rio (como a gente chama aqui). Para então poder pegar um barco e aí, sim, mais 5, 8 dias (como acontece com quem mora em Santa Rosa) para chegar em Sena Madureira e não ter hospital… Se não morrer ele chega, mas se morrer enterra aonde morreu. Nossa realidade é essa… ”

