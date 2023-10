Via Página 12, de Buenos Aires:

Os principais candidatos aguardam a apuração dos votoss.

Comando de campanha do favorito, Javier Milei, da extrema-direita, não acredita que vença no primeiro-turno(balotaje) e manifestações pós encerramento da votação tentam reduzir as expectativas dos seguidores que se aglomeram no bunker político dos ‘libertários’.

E, igual ao bolsonarismo fajuta brasileiro, denuncia ‘roubo’ durante a votação…

Ausentismo alto.

Segundo a justiça eleitoral, apenas 74% compareceram às seções eleitorais.

Dados oficiais dão conta de que 36 milhões estavam aptos a votar neste domingo.

Os primeiros resultados devem ser divulgados até 20 horas do Acre, 22 em Buenos Aires.

Na Argentina, o voto é obrigatório aos de 18 a 70 anos.

J R Braña B.