Ufac – A Ufac realizou a solenidade de aula inaugural de duas turmas com 61 alunos do curso de Pedagogia em Feijó (AC), no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que está alinhado ao programa de interiorização desenvolvido pela universidade. O evento ocorreu nessa quinta-feira, 19, no núcleo da Secretaria de Estado de Educação no município, que agora contabiliza 11 turmas ofertadas desde o início do Parfor.

O vice-reitor da Ufac no exercício da reitoria, Josimar Ferreira, destacou a importância do Parfor para formação de professores que atuarão nos anos iniciais da educação básica. “É uma política pública que hoje tem expressivos números de formação. Só no Estado do Acre, desde 2013, já formamos mais de 2 mil professores vinculados ao programa, em diferentes municípios.”

Ele também enfatizou a interiorização da Ufac mediante o Parfor. “Principalmente nos municípios de difícil acesso, onde esse programa tem transformado a formação de professores, com a parceria das prefeituras e da Secretaria Estadual de Educação, alinhado com as demandas dos municípios.”

