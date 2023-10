A agropecuária brasileira contabiliza a abertura de mais um mercado para a exportação de seus produtos. A autoridade sanitária de Vanuatu, país da Oceania, aprovou o certificado sanitário internacional para aos produtos cárneos termo processados de aves.

Em agosto deste ano, o país abriu mercado para as carnes de aves brasileiras. Agora, produtos submetidos a tratamento térmico (cozidos) também poderão ser exportados, agregando mais valor à agroindústria nacional.

Com uma pauta diversificada de exportações, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) já registrou a abertura de 53 mercados em todos os continentes do mundo em 2023.

Somente neste ano, as exportações totais para Vanuatu, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), somam U$ 182,604 mil. Conforme a Estatística do Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (AgroStat), em 2022 o país importou US$ 69,7 mil em produtos do agronegócio brasileiro.