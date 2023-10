MedPlus – O Brasil tem, em média, 2,69 médicos por 1.000 habitantes e se aproxima de padrões internacionais semelhantes aos verificados nos Estados Unidos (2,6), Japão (2,6), Canadá (2,8) e Chile (2,8). São 545.767, segundo a Demografia Médica no Brasil em 2023.

O estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB), considera os dados populacionais do Censo 2022 do IBGE e atesta que houve um aumento significativo no número de médicos no mercado de trabalho: 34% em relação a 2010.

O Sudeste tem a maior densidade médica (3,62), seguido do Centro-Oeste (3,28), muito em função do Distrito Federal, que tem média de 6,13 médicos por 1.000 habitantes, e da região Sul (3,12). Mas o que há em abundância em Brasília falta em algumas regiões. Dezesseis estados têm taxa de médicos por habitantes abaixo da média nacional. E para esses a terceirização por meio de parcerias com empresas especializadas têm sido a solução. (…)

Abaixo da média

Dezesseis estados têm taxa de médicos por habitantes abaixo da média nacional: Maranhão (1,17), Pará (1,33), Amapá (1,45), Amazonas (1,54), Acre (1,74), Roraima (1,79), Bahia (1,97), Ceará (2,14), Alagoas (2,14), Mato Grosso (2,23), Rio Grande do Norte (2,31), Pernambuco (2,31), Piauí (2,34), Sergipe (2,44), Tocantins (2,56) e Rondônia (2,67).

(…)

Sobre a MedPlus

MedPlus intermedeia a contratação de profissionais especializados para unidades de saúde públicas e privadas no Brasil.