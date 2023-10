Lula é obrigado a tirar a presidenta da Caixa Econômica (Rita Serrano) e entregar ao Centrão, ao seu chefe supremo, Artur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que já indicou um afilhado seu, Carlos Antônio Vieira, para assumir o banco público.

Ah, mas por que Lula não enfrenta o Lira?

Porque o governo Lula não tem votos suficientes na Câmara para enfrentar o Lira…

Se tivesse, o Lira nem presidente seria.

Lula, então, tem que fazer malabarismo político…

O Acre é responsável também pelo centrão abocanhar a Caixa Econômica…

Maioria dos nossos parlamentares é do centrão do Lira…

É só ver quem elegemos na última eleição para deputado federal..

Não há um parlamentar oriundo dos trabalhadores organizados, dos sindicatos, do campo popular progressista…

São milicos, empresários, fundamentalistas, profissional liberal…(exceção ainda é a Socorro Neri, que é professora).

Então…o Arthur Lira e o centrão vão comandar a Caixa…

E na próxima eleição, você que tá reclamando do Lula para ele ampliar os benefícios sociais, retomar a Petrobras, baixar o preço da gasolina e fortalecer mais o SUS, a Educação, o Salário Mínimo – vota de novo nos políticos do centrão…

Entendeu? (cuidado, isso é uma ironia, tá?!)

Em tempo: é o preço da governabilidade que, no final das contas, não vai mudar em nada a vida da maioria do povo brasileiro…nos livraremos, no máximo, no futuro – de um novo desgoverno estilo Bolsonaro. O que não é ruim.

Em tempo 2: veja que um parlamentar boçal do Acre votou contra a Nova Lei de Cotas…é isso que elegemos..

J R Braña B.