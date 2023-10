Em um Acre repleto de manifestações artísticas pulsantes e efervescentes, por que as Agências Públicas de notícias do Acre se mantém em silêncio sobre as dicas culturais de nossa terra?

Sextou e nada…

Essa é uma pergunta que me faço há alguns anos num onde a criatividade floresce em cada canto e os artistas se desdobram para compartilhar seus talentos…

Não é segredo que o Acre é um celeiro…

Seja na música, no teatro, na dança, na literatura, nas artes visuais ou em qualquer outra forma de expressão…

Cadê as dicas culturais de espetáculos? Galerias? Literaturas?

Os veículos de comunicação oficiais do Estado permanecem inexplicavelmente silenciosos…

É uma lacuna que precisa ser preenchida…

A cultura não é apenas uma parte do que somos; é a essência de nossa identidade coletiva…

Dicas culturais não são meros entretenimentos, mas sim janelas para nossa alma e espelhos de nossa sociedade…

É hora do Acre abrir suas portas à cultura que pulsa em cada acreano…

Devemos é nos orgulhar de nossos talentos e celebrar nossa diversidade cultural…

Que este silêncio seja quebrado…

Cultura não é um luxo; é uma necessidade…

