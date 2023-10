Na catedral do esporte, o Maracanã, em uma final de tarde…

Num 4 de novembro…

Verdes, brancos, grenás, azuis e amarelos…

Uma multidão de apóstolos do futebol, condenada a viver este jogo como um microcosmo dos dramas humanos… (leia)

O jogo começou com um ritmo frenético e o Fluminense dominava com Cano acertando a trave…

A trave em sua melhor forma…

Cavani, o destaque do Boca Juniors, pronto para atirar a esperança do Fluminense na chama do Maracanã, com um gol espetacular…

O primeiro gol da partida veio aos 26 minutos, quando o meia criativo do Boca Juniors, Barco, lançou perfeitamente Cavani, que driblou Marcelo e Felipe Melo…

Os torcedores do Boca testemunhavam o minuto de silêncio no Maracanã…

Mas o Fluminense desafiou o destino…

Ganso, o mágico em campo, ergueu-se como um oráculo e, numa falta perfeita, restabeleceu a fé dos tricolores (a minha sempre esteve e está).

Manifestação do divino…

O Fluminense só se dispunha a ganhar…

O Boca pressionava, ambas equipes tiveram chances de marcar, mas os goleiros…

E assim o tempo regulamentar passou e terminou em 1-1, o jogo foi para a prorrogação…

Um clímax inesquecível…

Cano, o protagonista, marcou o gol da vitória com um cabeceio preciso após um cruzamento perfeito de John Árias…

Como que num drama escrito por deuses, o futebol, que já havia testemunhado o Maracanazo em 1950, agora via uma nova página…

O Fluminense, também havia sofrido na pele a tragédia de 2008, mas agora conquistava a redenção em uma glória eterna…

Não é apenas um jogo, mas o espelho mais fiel de nossa existência…

by JLab

