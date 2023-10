GdA – (…) Cerca de 500 inscritos fizeram os percursos de 3 km e 5 km pelas ruas do Segundo Distrito e retornaram pela Ponte Sebastião Dantas, a Ponte de Concreto, até a chegada, no Palácio.

(…)o evento contou com a presença do governador Gladson Cameli que, aos sorrisos e abraços, chegou cumprimentando e incentivando a todos: “Eu parabenizo a todos os servidores do Estado, e aos da Prefeitura também, e lembro que saúde é vida. Então vamos correr!”, animando todos os presentes.