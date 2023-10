Fui atrás e o IBGE me confidenciou publicamente os da minha geração no Acre e no Brasil.

Veja…

Isso mesmo!

São 1.369 homens em Rio Branco com a minha idade.

Quase 3 mil em todo o Estado.

E 1.050.304 de pessoas que nasceram em 1963 no Brasil e estão vivinhas da Silva.

Os dados são do IBGE 2022.

J R Braña B.