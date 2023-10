A Prefeitura de Rio Branco manifesta profundo pesar pelo falecimento das vítimas do voo prefixo PTMEE da empresa de Manaus ART Táxi Aereo, na manhã deste domingo, 29 de outubro, na capital acreana.

Tão logo soube do acidente o prefeito Tião Bocalom foi ao local tentar ajudar e prestar apoio às equipes de emergência. Cinco passageiros eram de Eirunepé e quatro de Envira. Infelizmente ninguém sobreviveu à queda do avião. Entre as vítimas havia uma criança.

O prefeito Tião Bocalom entrou em contato com os prefeitos de Envira, Paulo Ruan Portela Mattos, e de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar, para manifestar suas condolências e se colocar à disposição para auxiliar que for necessário.

Que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, conceda o devido refrigério às famílias e amigos enlutados, com quem nos solidarizamos neste momento de perda irreparável.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco