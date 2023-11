Do prefeito Bocalom

-Hoje 01 de novembro de 2023, uma data que ficará nos memoriais do projeto que entrará pra história das políticas de habitação do nosso município! Apresentamos oficialmente à sociedade, imprensa e a nossos servidores o protótipo do Projeto 1001 Dignidades, e vejam como está linda! Tudo com madeira de primeira, piso em alvenaria, janelas de vidros, e muitos detalhes que elevam o charme e o requinte da moradia, que servirão para que 1001 famílias tenham algo essencial: um lar para chamar de seu. Sem mais se preocuparem com enchentes, aluguéis sociais, ou em casas em locais insalubres em cima de esgoto. Maio vem aí…

