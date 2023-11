Ruy Castrro, jornalista e escritor, na Folha

Apenas dois parágrafos

Jamais esquecer Bolsonaro

É obrigatório lembrar como ele tentou armar a maior teia antidemocrática da história da República

-De há algum tempo, sempre que cito Bolsonaro nesta coluna, leitores argumentam que devíamos parar de falar nele “para não promovê-lo” e que “quanto mais cedo o esquecermos, melhor.” Também me repugna manchar este espaço com tal nome, mas o raciocínio é outro. Continuo a falar de Bolsonaro porque o Brasil ainda não ajustou contas com ele. Aliás, mal começou. (…)

-Acho hoje que devemos ser gratos a Bolsonaro. Ao tentar destruí-la, ele nos ensinou o valor da democracia. Nesta, a corrupção existe e pode ser combatida. Numa ditadura, a corrupção é até em maior grau, mas não podemos sequer denunciá-la. Bolsonaro levou quatro anos martelando que em seu governo não se roubava, como se os bilhões que usou para comprar os votos da reeleição fossem filantropia. Se reeleito, isso se cristalizaria como verdade.

(…)

