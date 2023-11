Matéria de Patrícia Campos Mello, hoje na Folha

O Brasil é o país do WhatsApp. Embora não seja a nação com o maior número de usuários do aplicativo —está atrás da Índia e da Indonésia—, é o país que mais envia mensagens de áudio no mundo, quatro vezes mais do que qualquer outro, e dispara a maior quantidade de mensagens de texto e de conversas que desaparecem.

-Fundamental para a Meta – disse à Folha Will Cathcart, presidente do WhatsApp.

(…)

Grifo meu: faz no sentido no Brasil….

J R Braña B.

