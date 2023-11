Para garantir o acesso universal à educação de qualidade, desde a educação infantil até o ensino superior, educadores, coordenadores, políticos e a sociedade em geral, discutem os rumos do ensino educacional na Conferência Municipal Extraordinária de Educação (COMEED). A conferência visa debater diretrizes que serão levadas para discussão durante o Plano Estadual e consequentemente o Plano Nacional, para a construção de políticas públicas do Plano Nacional de Educação.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, a COMEED é para se tirar os eixos que vão ser trabalhados com todos os segmentos da sociedade civil organizada, as ideias melhores e possíveis, que sejam viáveis para constarem no Plano Nacional de Educação.

“Por isso que nós estamos aqui e vai ser esse debate, e o eixo principal é discutir o que nós estamos passando no nosso planeta. Essa é a política nacional para ser discutida e todas as secretarias municipais, estaduais, elas vão debater os eixos que vão ser trabalhados.”

Uma das principais diretrizes do plano é a valorização dos profissionais da educação e conhecendo a importância dos educadores no processo de aprendizagem. Serão estabelecidas políticas de formação continuada, remuneração adequada e melhores condições de trabalho.

“Nós elaboramos propostas, analisamos para a melhoria da qualidade da educação no município, estado e no país. Esse momento é uma primeira etapa das discussões, posteriormente vamos para a Conferência Estadual de Educação, que seria uma segunda etapa. E a terceira etapa seria a Conferência Nacional de Educação, em Brasília, que acontece no mês de janeiro de 2024, para a concretização do Plano Nacional de Educação para 10 anos”, explicou a coordenadora, Zélia Mendonça.

O prefeito Tião Bocalom fez um resumo dos investimentos na educação nos últimos três anos, o que elevou a qualidade da educação no município, seja na valorização profissional, ou em aquisição de ferramentas pedagógicas para garantir melhor qualidade no ensino e aprendizado.

“A Prefeitura de Rio Branco hoje é uma referência nacional de investimentos em educação. Poucas prefeituras no Brasil de capitais fizeram entrega de tablets para os seus alunos, o notebook para os professores e botaram todos os equipamentos novos de informática nas escolas, levando internet e tudo, investimos em uniformes para as crianças. Nós estamos fazendo todos os investimentos necessários para melhorar a educação”, concluiu o prefeito.

