Aleac – A mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado, anunciou nesta terça feira (7), que a Casa do Povo vai abrir mão de parte do orçamento previsto para 2024.

O anuncio foi feito pelo primeiro secretário Nicolau Júnior, durante entrevista coletiva no salão azul, onde explicou o passo a passo para essa economia.

Nicolau disse que a ALEAC, preocupada com a saúde financeira do estado, fez um esforço conjunto abrindo mão de parte da receita, para ajudar o governo a manter o equilíbrio fiscal. Ao mesmo tempo, a mesa conseguiu aumentar o valor da emenda parlamentar, que sobe dos atuais R$ 2 milhões, para R$ 3,2 milhões, a partir do ano que vem.

“Criamos uma comissão especial para avaliar essa proposta e por unanimidade aprovamos essa medida. Um gesto que mostra nossa total harmonia com o governo. Em contrapartida, o executivo vai arcar com metade do valor das emendas individuais, o que garante mais investimentos em todo o estado”, explicou Nicolau.

O primeiro secretário lembrou esse ano metade das emendas individuais direcionada para instituições filantrópicas e prefeituras, fazendo chegar os investimentos nas vinte e duas cidades do estado, especialmente aquelas isoladas.

Ele destacou ainda o trabalho conjunto e a harmonia entre todos os deputados, enaltecendo o esforço e a dedicação de cada um na construção dessa medida.

ALEAC vai pagar 13º terceiro agora em novembro, anuncia Nicolau

Adotando medidas de austeridade e cortando gastos, a mesa diretora da Assembléia Legislativa, vai antecipar, pelo segundo ano seguido, o pagamento do 13º salário dos servidores da casa. O primeiro secretário Nicolau Júnior deu a boa notícia aos servidores momentos antes de abrir a sessão ordinária, na manhã desta terça feira.

O deputado falou desde o primeiro mês da atual legislatura, vem implementando medidas de contenção gastos para garantir o pagamento antecipado sem comprometer o equilíbrio financeiro na Casa de Leis.

“Apesar do momento de instabilidade financeira que o país atravessa, conseguimos, com muito esforço, organizar nossas finanças para anunciar aqui hoje, a antecipação desse pagamento”, comentou.

19 deputados acreanos participarão de conferência da Unale; Aleac segue com trabalhos normalmente

Falta apenas um dia para a 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento ocorre entre os dias 8 a 10 de novembro, em Fortaleza (CE). Dezenove deputados estaduais do Acre confirmaram presença na conferência.

O maior encontro de parlamentares da América Latina já conta com mais de mil e quinhentos inscritos. O evento contará com conferencistas de todo o mundo para debater AS PRERROGATIVAS DO PARLAMENTO ESTADUAL, tema central que versa sobre as principais questões do cenário legislativo atual.

O maior encontro de parlamentares da América Latina reunirá entidades do legislativo estadual, servidores legislativos nacionais e estrangeiros, autoridades governamentais, personalidades internacionais, estudantes, parceiros do terceiro setor e sociedade civil, para ampliar e proporcionar uma grande troca de informações e cases de sucesso em variados segmentos.

Os parlamentares acreanos terão a oportunidade de debater assunto como tecnologia nos parlamentos estaduais, educação, meio ambiente, energias renováveis, modernização dos processos legislativos, entre outras temáticas de relevância para o desenvolvimento nacional.

Aleac mantém trabalhos durante Unale

Mesmo com a presença confirmada de 19 parlamentares acreanos na Unale, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) manterá os trabalhos legislativos normalmente durante os três dias.

No dia 8 de novembro, a Aleac realizará audiência pública para debater medidas adotadas pela Energisa no Acre a fim de garantir a inclusão e acessibilidade dos benefícios previstos na resolução normativa n° 1.000 da ANEEL. Essa audiência é fruto de requerimento do deputado Tanízio Sá.

No dia 9 de novembro, a Aleac realizará audiência pública para debater sobre a demissão em massa dos profissionais de segurança privada. Essa audiência é fruto de requerimento do deputado Estadual Adailton Cruz.