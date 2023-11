CNC – De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor Peic) deste mês, o percentual de famílias brasileiras que afirmam ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) diminuiu, representando cerca de 76,9% das famílias do País.

Com a quarta queda consecutiva do ano, o volume de endividados chegou ao menor nível desde fevereiro de 2022. As informações são apuradas mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC).

(…)

Grifo meu: como vocês leram acima, os dados são da comunista Confederação Nacional do Comércio..😂

Grifo meu 2: o país já respira…porém o Fernando Haddad, Fazenda, precisa ajudar e não fazer o jogo do mercado…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.