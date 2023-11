Carta Capital – O ministro Flávio Dino comentou o vídeo em que uma portuguesa vocifera contra uma brasileira e mencionou ‘o ouro de Ouro Preto’. (…)

A portuguesa chamou a brasileira de ‘porca’ e gritou que ela estava invadindo Portugal.

(…)Em repúdio ao caso de uma brasileira que sofreu xenofobia no Aeroporto de Lisboa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que se brasileiros estivessem “invadindo” Portugal, seria “um direito de reciprocidade”.

-Tem um vídeo atual, de ontem, de uma portuguesa xingando uma brasileira no Aeroporto do Porto, dizendo ‘brasileira imunda, suja’, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo: ‘Vocês estão invadindo Portugal’”, declarou Flávio Dino.

Grifo meu: …pau que dá em Chico dá em Francisco…o Brasil depende zero de Portugal em tudo…o inverso não é verdadeiro.

J R Braña B.

