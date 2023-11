CB – Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma mulher portuguesa agredindo, verbalmente, uma brasileira. Ela chama a vítima de “porca” e a manda voltar para a terra dela, pois não deveria estar em Portugal. A agressora ainda se define como uma “portuguesa de raça”.

A brasileira, de 35 anos, tem cidadania italiana e mora na Europa há sete anos. A agressão ocorreu no Aeroporto do Porto na manhã desta segunda-feira (6/11). Tudo começou quando a mala da mulher que acompanhava a agressora caiu no pé da brasileira, que disse ter se machucado. A partir disso, a portuguesa passou a ofendê-la.

A brasileira diz a portuguesa que divulgaria o vídeo com as agressões, e a mulher rebate que não tem medo. Batendo no rosto, afirma: “Mostra essa cara”. Ao tentar partir para cima da brasileira, a agressora é contida por outra mulher que a acompanhava. (….)

Assista..



Grifo meu: portuguesa de raça….qual raça? Deve ser a raça dos sem noção…

J R Braña B.

