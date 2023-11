A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), iniciou a recuperação da base do ramal Castanheta, localizado no Polo Custódio Freire. Este trabalho, que envolve terraplanagem, é bem recebido pela comunidade da região, que há mais de 12 anos esperava por essa melhoria. A produtora rural Rosângela Silva expressou sua satisfação, enfatizando a importância desse projeto para a produção de hortaliças da área.

“A gente sofre muito no inverno. A maioria da produção daqui é levada para a Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa). Desde 2012 que a gente anda correndo atrás dessa benfeitoria e já era para ter feito, na verdade, não era para ter acabado do jeito que acabou, mas já estão fazendo esse serviço e já está bem melhor. A nossa produção aqui abastece muito o centro da cidade, trabalhamos com hortaliças, com folhagem e tudo. É ótimo.”

A líder comunitária do Polo Custódio Freire, Geny Gomes, destacou a esperança renovada da comunidade com a chegada das máquinas para melhorar o ramal, tornando-o mais transitável, especialmente durante o inverno.

“Agora com essas máquinas a gente já fica mais animada, mesmo que crie uma laminha, mas logo seca devido às águas que saem. Aí não fica empossada em cima do ramal, fica bom para a gente andar.”

Cesar Cordeiro, encarregado de obras da Emurb, informou que seis maquinários pesados estão trabalhando na recuperação de mais de 2 quilômetros do ramal e a conclusão desse trabalho paliativo deve terminar em até duas semanas. Segundo ele, a prefeitura demonstra pressa em melhorar não apenas as vias urbanas, mas também os ramais que estavam abandonados por muito tempo. Ele destacou ainda o compromisso da prefeitura em atender às necessidades da população, especialmente àqueles que estão envolvidos na produção rural.

