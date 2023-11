Fecomércio – O custo da cesta básica de alimentos na capital acreana, entre agosto e novembro deste ano, apresentou redução de 8,54%, segundo pesquisa realizada, no último dia 1º de novembro, pela Fecomércio-AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas de Empresariais do Acre (Ifepac).

Na ocasião, o preço médio era de R$ 576,14, com a avaliação de ao menos 15 produtos alimentícios vendidos em três supermercados locais.

(…)

Grifo meu: agosto a novembro? Este mês não está nem na metade ainda e a coleta foi feita no dia 1/11, como diz o release…Reforço, a Ufac poderia fazer esse trabalho (via departamento de Economia com apoio do setor privado, inclusive).

J R Braña B.

