O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o deputado Zezinho Barbary (PP-AC) foram eleitos, nesta quarta-feira (8), presidente e vice-presidente, respectivamente, do Grupo Parlamentar Brasil-Peru. A finalidade do colegiado é incentivar e desenvolver as relações entre os Legislativos dos dois países.

Participaram do evento o embaixador da República do Peru no Brasil, Rómulo Acurio e o diretor da Câmara de Comércio Peru-Brasil, Luis Alonso Silva Oliveira, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), além de representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e outras autoridades.

“A instalação desse colegiado, por nós proposto, será um fórum mais que adequado, para, juntos, identificarmos todos os entraves, as condições inadequadas de infraestrutura das aduanas e demais problemas detectados na fronteira entre Brasil e Peru. Nosso objetivo é encontrar, juntamente com os demais órgãos e autoridades, as soluções para as demandas, com o objetivo de consolidar, de fato, a relação comercial entre os dois países”.

