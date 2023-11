O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro em memória à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares em 1695, é mais do que uma data no calendário; é um momento de reflexão sobre a nossa contribuição, a contribuição inestimável da comunidade negra para o Brasil e um chamado à ação contra o racismo.

Leio agora em vários jornais, visões abrangentes sobre as recentes oficializações do feriado em diversos estados brasileiros.

São Paulo, a mais recente cidade a se unir à celebração, promulgou a Lei n.º 17.746 neste ano, marcando o Dia da Consciência Negra como feriado oficial. A capital paulista junta-se a outros cinco estados – Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro – onde a data já é oficialmente reconhecida. A Fundação Cultural Palmares informa que aproximadamente 1260 municípios em todo o Brasil também adotam a celebração como feriado.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.

O reconhecimento do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no Brasil foi estabelecido pela Lei Federal n.º 12.519/2011. Seu surgimento remonta à década de 1970, idealizado pelo pesquisador gaúcho Oliveira Silveira e pelo Grupo Palmares de Porto Alegre (RS), refletindo a importância de se reconhecer a história e a identidade da população negra.

Cidades como Cuiabá (MT) e Goiânia (GO) também marcam presença na celebração, contando com leis municipais que oficializam o feriado de 20 de novembro.

oestadoacre acompanha de perto essas evoluções, assim como vários outros jornais brasileiros… Destacando o crescente reconhecimento e celebração do Dia da Consciência Negra, reiterando o compromisso com a promoção da igualdade e respeito à diversidade no Brasil…

by JLab com informações da Agência Brasil

Saiba mais:

Movimento Cabeças Brancas junto aos sindicatos buscam avanços para aposentados da educação no Acre – OEstadoAcre.com

Reforma Tributária: senadores do Acre votam com Lula (😂😂😂) – OEstadoAcre.com

Propostas: Educação tem condições de reestruturar as carreiras dos Aposentados – OEstadoAcre.com