Num marco significativo para a educação e agricultura na capital acreana, a Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta quarta-feira (08), a assinatura da ordem de serviço para a construção de seis hortas, um viveiro, um galinheiro e uma fazendinha em seis escolas da rede.

O evento ocorreu na Escola Chrizarubina Leitão, situada no bairro Manoel Julião, e contou ainda com a assinatura de ordem de serviço para reforma, ampliação e adequação da unidade educacional.

As iniciativas fazem parte de um ambicioso projeto…

É o Programa Hortas e Fazendinhas, que visa promover a conscientização ambiental e nutricional entre os estudantes, estimulando o cultivo de alimentos saudáveis nas próprias instituições de ensino…

O pontapé inicial para as construções está previsto para a próxima semana, conforme anunciado pela secretária Nabiha Bestene.

A coordenadora do Programa Hortas e Fazendinhas, Marilu Aguilar, explicou que o programa abrange a implantação de hortas para a produção de hortaliças e a criação de uma fazendinha voltada para a produção de plantas medicinais, frutas e alimentos variados… “Os alunos serão envolvidos em todas as etapas, desde o preparo do terreno até a colheita…”

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância de promover uma nova cultura de valorização da terra por meio da Educação. ” Através da escola, queremos mostrar às crianças que nossa terra é uma das melhores do Brasil.

Caminhos abertos para uma alimentação mais saudável…

