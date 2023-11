Neste fim de semana, dias 11 e 12 de novembro, a Reserva Extrativista Rio Xingu abre suas portas para uma ação inovadora: o mutirão itinerante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Uma iniciativa conduzida em colaboração com a Defensoria Pública da União (DPU) promete levar serviços previdenciários essenciais a uma comunidade de 300 moradores, em um esforço de integração e inclusão.

No cenário remoto da comunidade Gabiroto, localizada dentro da Reserva, a presença de dois servidores do INSS Santarém será fundamental. O foco recai sobre a oferta de benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aposentadoria rural e o benefício de prestação continuada ao deficiente. Essa ação visa prestar serviços essenciais a indivíduos que, embora elegíveis, nunca tiveram a oportunidade de requerer tais benefícios, na maioria devido às dificuldades de acesso aos serviços.

A organização por trás desta incursão previdenciária identificou inúmeras pessoas na localidade com perfil de beneficiários do INSS. No entanto, a distância das agências físicas e as limitações de deslocamento impuseram barreiras significativas para a busca por esses direitos.

A iniciativa do INSS se alinha com o propósito de fortalecer a inclusão social e o reconhecimento de direitos em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Esse esforço é especialmente crucial para comunidades tradicionais, que frequentemente enfrentam obstáculos substanciais para acessar serviços essenciais.

Espera-se que a ação itinerante proporcione não apenas assistência previdenciária, mas também represente um passo significativo na redução da disparidade no acesso a serviços públicos. Este evento, ao trazer o INSS diretamente para a comunidade, ressalta a importância de uma abordagem inclusiva e descentralizada para assegurar que todos, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso equitativo a seus direitos previdenciários fundamentais.

