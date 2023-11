Este slideshow necessita de JavaScript.

Hoje, as ruas do Rio de Janeiro se transformaram em um mar de paixão, cores e celebração inigualável. Mais de 200 mil apaixonados torcedores pintaram a cidade com o manto tricolor para homenagear e festejar a grande conquista da América…

A energia dos torcedores transbordou pela cidade. O verde, branco e grená pintaram o Rio, unindo corações em uma só vibração, em uma festa de proporções épicas…

A festividade começou cedo, com famílias inteiras se reunindo ao longo das avenidas… A marcha tricolor invadiu as ruas, numa demonstração viva da conexão entre um clube e sua cidade.

As imagens das ruas, tomadas por uma onda tricolor, servem como um retrato vívido da cultura brasileira. A vitória da América ressoa não apenas nos gramados…

É a cidade e sua gente, sentimentos únicos, da paixão que une e transcende. O Rio é tricolor, a América é tricolor!!!