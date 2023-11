A metodologia israelense introduzida na rede municipal de educação já começa a apresentar resultados. Com foco no desenvolvimento socioemocional, esta abordagem visa atender mais de 8.600 alunos da rede pública, buscando resgatar a essência do lúdico no ambiente educativo, onde a interação significativa e as aprendizagens através do jogo se tornam protagonistas.

A secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, expressou sua satisfação ao testemunhar os frutos do que foi plantado anteriormente: “Estamos agora observando, com apoio pedagógico, a transformação que se instaurou. Verificamos um despertar de interesse dos alunos pela matemática. Após investigação, concluímos que esses avanços estão relacionados aos jogos que promovem uma mente inovadora, todo o material de dados que está auxiliando os professores.”

Para a professora Laudete Silveira, a mudança de perspectiva dos alunos em relação aos erros é notável: “Os alunos, frequentemente, associam o erro a algo negativo, mas compreendem que faz parte do processo de aprendizagem. Quando começam a perceber isso, perdem o medo de errar. A cada equívoco, persistem na tentativa de acertar.”

A cultura do lúdico e a experiência contextual ganham destaque, preparando os alunos não apenas para o conhecimento, mas para a vida.

