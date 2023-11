A cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma onda de calor avassaladora, marcada por recordes impressionantes de temperatura. Segundo o Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura, a sensação térmica alcançou um pico extraordinário de 52,7°C às 8h da manhã desta segunda-feira, 13 de novembro.

Conforme as previsões do Alerta Rio, a falta de previsão de chuva combinada com ventos fracos a moderados confirma temperaturas, com mínimas na marca dos 22°C e máximas impressionantes de 41°C. Este calor abrasador não dá trégua, mantendo-se firme nos próximos dias…

A população deve se preparar para temperaturas que variam entre 35°C e 41°C nos próximos quatro dias, enquanto as mínimas oscilarão entre 20°C e 23°C, mantendo-se num patamar elevado. Recomenda-se que a população aumente a hidratação, buscando maneiras de se refrescar e evitar exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade térmica, sobretudo ao pino do meio-dia.

Saiba mais:

Conferência Estadual do PCdoB: A sinfonia das mudanças… 📷 – OEstadoAcre.com

GdA chama 446 novos servidores para a saúde do estado 📹 – OEstadoAcre.com

Assassinato na paradisíaca Porto de Galinhas: turista do Ceará é vítima – OEstadoAcre.com