Prefeito Bocalom, prefeito de Rio Branco

-Nesta tarde me reuni com os representantes do Sindicato dos Mototaxistas Motoboys e Motofretes do Estado do Acre( Sindimoto), onde conversamos sobre alguns assuntos de interesse da categoria, e nós como prefeitura de Rio Branco naquilo que nos couber buscaremos sempre auxiliar estes nobres trabalhadores. Foi uma reunião bastante proveitosa.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.