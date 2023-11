Na manhã da última terça-feira (14), o campus Tarauacá do Instituto Federal do Acre (IFAC) celebrou o sucesso de seus alunos do ensino médio técnico, que participaram da cerimônia de entrega dos certificados e medalhas da 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog). O evento teve lugar no auditório da própria escola, marcando o reconhecimento das conquistas dos estudantes.

As provas objetivas e os lançamentos de foguetes foram realizados no final do primeiro semestre, e agora, os alunos recebem medalhas e certificações.

Conforme a equipe organizadora local, composta pelos professores de física Delma Pereira (responsável do projeto), Fernando Banen (colaborador) e outros servidores, “os discentes do IFAC/Tarauacá sempre participam das provas objetivas e competições de lançamentos de foguetes todos os anos, e sempre conquistam bons resultados”. Em 2023, os alunos mantiveram a tradição, recebendo medalhas de ouro, prata e bronze, além dos certificados para todos os participantes.

A equipe organizadora da OBA e Mobfog enviou as medalhas e certificados diretamente para as escolas.

