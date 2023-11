Um domingo habitualmente sereno numa Paróquia se transformou numa cena digna de um melodrama que se desenrolou durante a missa matinal.

Um triângulo amoroso? Um quarteto?

A força da música sacra, no entanto, se revelou como um farol de serenidade no meio do turbilhão… Enquanto a confusão se desenrolava, o coro, continuou sua missão divina. Sem vacilar, oferecia uma trilha sonora paradoxal para o drama humano que se desdobrava naquela manhã…

Enquanto isso, o câmera Man, manteve-se firme e preciso, capturando cada momento com uma destreza… A filmagem, mais tarde compartilhada, revela-se um testemunho visual da complexidade humana…

Num enredo onde a fé, a traição e a devoção se entrelaçam, desconcertantemente…

by JLab

