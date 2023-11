Conversamos hoje com Chico Mendes, a propósito da restauração de sua estátua no centro de Rio Branco

oestadoacre: Olá, Chico Mendes. É um prazer tê-lo aqui para esta entrevista imaginária. Esta semana, a estátua em sua homenagem, aqui em de Rio Branco, foi restaurada após ter sido vandalizada. Como você se sentiu sobre esse ato de vandalismo e se sente agora com a restauração?

Chico Mendes: Agradeço pela oportunidade de abordar esse tema. O ato de vandalismo é lamentável, mas infelizmente, não é incomum quando se trata de questões ambientais e sociais. Acredito que a destruição da estátua reflete a persistência de desafios em nosso compromisso com a preservação ambiental e os direitos dos trabalhadores.

oestadoacre: Com a restauração da estátua, qual mensagem você acredita que isso envia para as gerações atuais e futuras? Como você gostaria que as pessoas interpretassem esse gesto?

Chico Mendes: A restauração da estátua é um símbolo de resiliência e perseverança. Espero que as pessoas vejam isso como um lembrete de que as ideias e os princípios pelos quais lutamos são mais fortes do que qualquer ato de vandalismo. Além disso, é uma oportunidade para reflexão sobre a importância contínua da preservação ambiental e dos direitos das comunidades que dependem da natureza.

oestadoacre: Você acredita que a estátua e seu significado podem inspirar ações mais concretas em defesa do meio ambiente e dos direitos dos trabalhadores no Acre?

Chico Mendes: Absolutamente. Uma estátua representa mais do que simplesmente uma homenagem a uma pessoa; ela simboliza ideias e valores. Espero que a presença da estátua inspire as pessoas a se envolverem ativamente na preservação ambiental, no respeito aos direitos dos trabalhadores e na construção de um futuro sustentável para as gerações vindouras.

oestadoacre: Como líder seringueiro mais importante do Brasil, como você aconselharia as comunidades locais a lidar com atos de vandalismo e resistir aos desafios enfrentados na defesa da natureza?

Chico Mendes: A resistência pacífica e a educação são ferramentas poderosas. É fundamental envolver as comunidades, educar sobre a importância da preservação ambiental e dos direitos trabalhistas, e promover a compreensão mútua. Ao construir uma base sólida de conhecimento e conscientização, podemos superar os desafios e construir um movimento mais forte em benefício do meio ambiente.

oestadoacre: Chico, gostaria de abordar um aspecto mais pessoal. Xapuri, o lugar onde você viveu e lutou, desempenhou um papel significativo em sua vida e nas de seus companheiros. Como você se lembra de Xapuri e como ela moldou suas convicções?

Chico Mendes: Xapuri é muito mais do que um local para mim; é o coração da minha história e das lutas que empreendi. Foi lá que aprendi sobre a interdependência entre a floresta e as comunidades locais. A vida em Xapuri moldou minha compreensão da importância de equilibrar a preservação ambiental com as necessidades das pessoas que dependem da floresta para sobreviver.

oestadoacre: Você ficou sabendo que Lula é presidente de novo no Brasil?

Chico Mendes: Sim, eu soube e fiquei feliz…mas a gente fala disso outro dia….

oestadoacre: Combinado…Muito obrigado, Chico Mendes

(…)

Em tempo: entrevista imagínária de oestadoacre com Chico Mendes

J R Braña B.

