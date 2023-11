Aos jogadores e à comissão técnica uma experiência cultural única durante estadia na Arábia Saudita

Na preparação para sua participação na competição internacional, o Fluminense foi agraciado pela FIFA com a designação para se hospedar no Hotel Hilton, na Arábia Saudita, às margens do Mar Vermelho… Embora não ostente o título de mais luxuoso entre as opções disponíveis, o Hilton destaca-se como uma escolha equilibrada, atendendo a questões de segurança e logística para a delegação tricolor.

Esporte e cultura se entrelaçam, desempenhando um papel fundamental na construção da memória de toda competição.

