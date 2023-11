O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom visita, nesta quinta-feira (16), às 9h, um dos terrenos aonde serão construídas as casas do Projeto “1001 Dignidades”, no bairro Santo Afonso.

Data: 16/11 (Quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Loteamento Santo Afonso

Referência: Chegando na avenida principal do bairro, uns 200m, dobrar a direita

