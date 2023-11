Assim, a plataforma será multada em no mínimo R$ 9,3 milhões.

Grifo meu: eu mesmo fui vítima no falso programa Voa Brasil…estou tentando até hoje rever o meu dinheiro, R$ 130, no cartão do Nubank. Como foi? O anúncio mostrava uma fala do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e você clicava e ia para o site do falso Voa Brasil….

Grifo meu 2: o Voa Brasil só começa a valer (passagens a R$ 200) a partir de janeiro2024, segundo o novo ministro da pasta Sílvio Costa.

J R Braña B.