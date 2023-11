Nesse momento onde vivemos em um mundo em guerra ou rumores de guerra, ansiamos pela paz.

Ansiamos pela paz nos conflitos em Israel, na Ucrânia, em alguns países da África, mas devemos, também, ansiar pela paz de um mundo que vive doente em suas relações humanas.

Ansiamos pela paz contra discursos de ódio de qualquer espécie, contra intolerância, contra atitudes de desrespeito de qualquer espécie.

Não há como querer desejar a paz do resto do mundo, se primeiro eu não me encontrar com ela, se primeiro eu não for comprometido com ela.

O paradoxo da atual violência em Israel, Gaza e Líbano é que há um fomento por grupos ideológicos e violentos pela continuidade do conflito, os chamados extremistas.

Admiro a figura histórica de Yitzhak Rabin e pude, recentemente, assistir um documentário que retratou um pouco sua vida na NETFLIX.

Sinto imenso prazer em ler as palavras sobre paz de sua autoria do que ouvir as notícias sobre terrorismo, guerra e intolerância, que assim foram:

“I, número de série 30743, tenente geral em reservas Yitzhak Rabin, um soldado nas forças de defesa israelense e no exército de paz, eu, que enviou exércitos em fogo e soldados até a sua morte, digamos hoje: navegamos para uma guerra que não tem baixas, sem sangue nem sofrimento, nem sangue, nem sofrimento. É a única guerra que é um prazer participar – a guerra pela paz.”

Mas não é fácil lutar na guerra pela paz, é preciso cura, é preciso sabedoria, é preciso compaixão, é preciso resiliência, mas, antes de tudo, é preciso não desistir.

Quero viver esse sonho em busca de um mundo mais justo, onde eu possa ser um cidadão do mundo e todos sejam meus irmãos.

Convido você a participar dessa jornada, vamos buscar saídas e soluções para haver menos guerras em nossas casas, em nossa cidade, em nosso mundo.

Trago a letra da canção Pela Paz dos Titãs:

“Você espera sempre mais

Você não se conforma

Você não se satisfaz

Todo mundo diz acreditar na paz

E você acredita ou não?

E então, o que você faz pela paz?

O que você faz pela paz?

O que você faz pela paz?

Todos são capazes da guerra

Mas ninguém luta por você

Você ainda está sozinho

Ninguém acredita em ninguém”

Prefiro seguir lutando por você que está lendo esse texto, para encontrar no amanhã um mundo mais pacífico e tolerante.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e professor universitário.

