PMRB – Em companhia de muitos moradores, o prefeito de Rio Branco inaugurou, nesta sexta-feira (17), mais uma ponte no ramal Catuaba. Além da revitalização das pontes, a prefeitura também está com o serviço de piçarramento concluindo os últimos 6 km do ramal.

Segundo o secretário da Seagro, Eracides Caetano, no total, já foram mais de 60 pontes revitalizadas com o recurso próprio do Município. (…)

O prefeito disse estar feliz em ver que a gestão está fazendo a diferença na vida dos moradores da zona rural.

“Ramal arrumado, ponte arrumada e esses kits, felicidade imensa! O nosso coronel Falcão, com a equipe dele, o Eracides com a equipe dele, todos guerreiros para cuidar do homem do campo. Além do Projeto Recomeço, que os produtores vão ter direito de receber até R$ 2 mil para compensar a perda que eles tiveram da lavoura. Eu estou feliz porque nunca uma Prefeitura de Rio Branco tinha feito o que nós estamos fazendo, porque nós queremos o produtor rural com dignidade, nós queremos que ele se fortaleça e multiplique a riqueza aqui, porque essa riqueza vai para a cidade. Campo rico, cidade rica”. (…)

