PMRB – O prefeito de Rio Branco esteve, na manhã deste sábado (18), na Praça da Revolução acompanhando o andamento da ornamentação de Natal deste ano.

Segundo o gestor da capital, são mais de R$ 700 mil reais de recurso próprio que serão investidos para enfeitar tanto a praça, quanto os demais espaços públicos, como, por exemplo, as rotatórias da cidade.

“A nossa intenção é que o espírito natalino seja distribuído pela cidade inteira e como já estamos fazendo sucesso e todo ano melhorando os enfeites da praça e das ruas será melhor ainda. Se Deus quiser no dia 9 de dezembro a gente inaugura um novo momento nessa praça, nos prédios da prefeitura, Seinfra, rotatórias. Enfim, estaremos com tudo iluminado nas cores do natal”, informou o prefeito.

O prefeito aproveitou ainda para destacar que esse ano a gestão busca trazer uma nova experiência natalina para as crianças.

“A novidade que teremos este ano é a casinha do Papai Noel, por ele morar em um local muito frio, faremos uma casinha de quem mora no gelo, chamada de Iglu. Por isso, vamos representar ela com uma temperatura entre 10 e 12 graus, onde a criança estará toda vestida com os trajes e poderá tirar uma foto com o Papai Noel”, explicou.

