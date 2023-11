CNC – A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) demonstra preocupação frente às recentes mudanças feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego na edição da Portaria MTE nº 3.665/2023, que determina que 14 setores do comércio e dos serviços só podem operar aos domingos e feriados mediante negociação com os sindicatos de trabalhadores ou aprovação de uma lei municipal. O presidente da Confederação, José Roberto Tadros, enviou uma carta a Luiz Marinho, ministro da pasta, reiterando o apoio da instituição às políticas públicas que buscam preservar as empresas e a renda dos trabalhadores. “A CNC representa e defende as atividades econômicas do comércio brasileiro, atendendo aos interesses nacionais. Nos colocamos abertos ao diálogo para contribuir com o aperfeiçoamento da legislação e das relações de trabalho”, diz trecho do documento.

(…)

Grifo meu: qual é o problema de ajustar tudo com os sindicatos em convenção coletiva….? Não querem pagar pelo trabalho em excesso…Governo trabalhista existe para equiparar as coisas…Entre empresas e empregados…Fora disso é o anarcocapitalismo(também conhecido como neoliberalismo)…isso que se viveu no governo Bolsonaro e que a Argentina vai começar a partir do dia 10…o anarcocapitalismo do Bolsonaro, rapidinho, levou de volta à fome 33 milhões de brasileiros e deixou 700 mil famílias órfãs com o covid por atraso na compra da vacinas…Então, CNC, antes de abrir os 14 setores aos feriados e domingos, senta e negocia uma convenção com os sindicatos….

Grifo meu 2: Convenção ou Lei municipal é o que diz a portaria do governo federal, via ministério do Trabalho.

J R Braña B.

