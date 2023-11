No jogo mais espetacular de uma final de Libertadores de todos os tempos, um filme do gol da glória eterna feita por um menino que cometeu equívocos na vida e que começa dar a volta por cima…a letra de Love me again fala disso…de erros cometidos…e pergunta: ‘É isso que os demônios fazem?’

Veja o vídeo em homenagem ao presidente John Kennedy, no gol de vídeo-game que elevou o Fluminense ao infinito do céu…

Demais, né?!

Porque nunca mais será somente futebol…



J R Braña B.

