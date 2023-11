Aleac – Na manhã desta terça-feira (21), na esplanada do Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli entregou 38 veículos adquiridos com recursos próprios do Estado, com investimento de R$ 2,5 milhões.

Foi esse esforço financeiro da gestão de Gladson que o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Junior, destacou durante vistoria aos veículos, antes da solenidade. O parlamentar lembrou que apesar do momento instável da economia no país, a gestão do governador vem conseguindo investir no Acre, em todas as áreas.

“Aqui está uma prova incontestável de que o dinheiro público é bem aplicado. O Gladson vem enxugando as despesas para sobrar dinheiro para os investimentos, e hoje estamos testemunhando isso acontecer”, declarou.

Para o IAPEN, o governo entregou 30 viaturas características, com tecnologia embarcada para reforçar a frota que atua no sistema penitenciário do Acre.

Presidente da Aleac participe de entrega de veículos e destaca avanço na segurança

1-Epitaciolândia

2-Santa Rosa

3-Rodrigues Alves

4-Porto Walter

5-Acrelândia

6-Bujari

7-Rio Branco

8-Capixaba (Emenda da Deputada Vanda Milani com contrapartida do Estado, Fonte

