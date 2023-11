Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre participou na manhã desta terça-feira (21), em Rio Branco, da solenidade de entrega de viaturas ostensivas para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e 8 veículos para atender as demandas dos Conselhos Tutelares dos municípios acreanos.

Ao todo, foram investidos R$ 7 milhões de reias para aprimorar serviços essenciais na segurança. Os municípios beneficiados são Epitaciolândia, Capixaba, Santa Rosa, Rodrigues Alves, Porto Walter, Acrelândia, Bujari e Rio Branco.

Gonzaga parabenizou o governador Gladson Cameli pelo investimendo na segurança pública do Acre e a ex-deputada Vanda Milani pela destinação de emenda para a aquisição de veículo.

“Quero parabenizar o governador e a ex-deputado Vanda Milani por esse investimento na segurança pública. O sistema de segurança do Acre está sendo fortalecido com a entrega de viaturas no dia de hoje”, disse.

O presidente da Aleac destacou que o Acre vive um momento de fortalecimento das instituições de segurança pública. Gonzaga disse ainda que a Aleac estará sempre à disposição para aprovar projetos e destinar emendas para garantir uma segurança de qualidade aos acreanos.

“Lembro de uma época que as viaturas ficavam paradas no meio da rua por falta de combustíveis. Lembro também quando nossos policiais nem uniformes tinham. Então esse investimento que tem sido feito na segurança merece aplausos. A Aleac está empenhada em trabalhar em parceria com o Executivo para fortalecer ainda mais a segurança no nosso estado”, afirmou Gonzaga.

Dep Nicolau prestigia entrega de veículos e enaltece investimentos do governo

Participaram do evento o governador a vice-governadora Mailza Assis, deputado federal Eduardo Veloso, deputados estaduais Luiz Gonzaga, Nicolau Junior, Clodoaldo Rodrigues, Gene Diniz, Pablo Bragense, Gilberto Lira e Arlenilson Cunha, secretários de Estado e demais autoridades.

