Investigadores da OpenAI preocupados com nova descoberta sobre IA antes da demissão do CEO

Segundo a Reuters, eles enviaram uma carta ao conselho de administração sobre uma nova descoberta em inteligência artificial que ameaçava a humanidade. Terá contribuído para a demissão de Altman….

Que descoberta foi essa? Nós, os humanos, estamos em perigo frente a AI? (J R Brãna B.)

O conteúdo da carta, desconhecida até agora, e o algoritmo de IA foram os principais desenvolvimentos antes da expulsão de Altman do conselho, o rosto da IA generativa na empresa, disseram as duas fontes. Antes de seu regresso triunfante na terça-feira, mais de 700 funcionários tinham ameaçado demitir-se e juntar-se à Microsoft em solidariedade com o director afastado.

Contatada pela Reuters, a OpenAI, que se recusou a comentar, reconheceu numa mensagem interna enviada aos funcionários a existência de um projecto chamado Q* (lê-se Q-Star) e uma carta dirigida ao conselho de administração antes dos acontecimentos do fim-de-semana, disse uma das fontes. (…)

Algumas pessoas a trabalhar na OpenAI acreditam que o Q* pode ser um avanço na investigação da empresa do que é conhecido como “inteligência artificial geral” (AGI, na sigla inglesa), disse uma delas à Reuters. A OpenAI define AGI como sistemas autónomos que superam os humanos nas tarefas mais valiosas do ponto de vista económico.

Os investigadores consideram a matemática como uma fronteira do desenvolvimento da IA generativa. Actualmente, esta tecnologia é boa na escrita e na tradução de línguas, prevendo estatisticamente a palavra seguinte, e as respostas à mesma pergunta podem variar muito. Mas conquistar a capacidade de fazer contas — com as quais só há uma resposta correcta — implica que a IA teria maiores capacidades de raciocínio, semelhantes às da inteligência humana. Segundo os investigadores de IA, isto poderia ser aplicado, por exemplo, em novas investigações científicas.

Ao contrário de uma calculadora que pode resolver um número limitado de operações, a IA pode generalizar, aprender e compreender. Na carta que enviaram ao conselho de administração, os investigadores assinalaram as proezas da IA e o seu potencial perigo, afirmaram as fontes, sem especificar as preocupações de segurança exactas referidas na carta. Há muito que se discute entre os cientistas informáticos o perigo que representam as máquinas altamente inteligentes — por exemplo, se estas podem decidir que a destruição da humanidade é do seu interesse.

Os investigadores também assinalaram o trabalho de uma equipa de “cientistas de IA”, cuja existência foi confirmada por várias fontes. O grupo, formado pela combinação das anteriores equipas Code Gen e Math Gen, estava a explorar a forma de optimizar os modelos de IA existentes para melhorar o seu raciocínio e, eventualmente, realizar trabalho científico, disse uma das fontes.

Altman dirigiu os esforços para tornar o ChatGPT uma das aplicações de software de crescimento mais rápido da história e atraiu o investimento — e os recursos informáticos — necessários da Microsoft para se aproximar da AGI. Para além de ter anunciado uma série de novas ferramentas numa demonstração este mês, Altman expressou, na semana passada, numa cimeira de dirigentes mundiais em São Francisco, a convicção de que estavam à vista grandes avanços.

“Quatro vezes na história da OpenAI, a mais recente das quais nas últimas duas semanas, tive a oportunidade de estar na sala, quando puxámos o véu da ignorância para trás e a fronteira da descoberta para a frente. Fazer isso é uma honra na vida de um profissional”, disse na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Um dia depois, a direcção da OpenAI demitiu Altman.

Grifo meu: a imprensa portuguesa e europeia repercutiu hoje esse assunto e, realmente, é bem estranho o jeito e o modo como o Ceo da OpenAI foi demitido….O que houve de fato? Qual o conteúdo da carta enviada à direçãoda OpenAI? Aposto que dará um filme em pouco tempo…A Microsoft já contratou o Sam Altman….Coisa de cinema mesmo.

Grifo meu: em 10 anos, talvez menos – tudo que fazemos hoje e como fazemos estará superado…é uma maluquice que perturba…Quer uma? Já, já os aplicativos de banco vão desaparecer….virá um sistema melhor, superior…e não precisará mais você ter baixado um app no seu celular de cada instituição que você tem conta.

J R Braña B.

