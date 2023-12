Essa música é show!

Nunca tocou no Acre…há um mês foi lançada…

M̫naco (nadie sabe lo que va a pasar ma̱ana) РNinguem sabe o dia de amanḥ

Bad Bunny, rapper de Porto Rico, pronuncia Monáco…

Versos fundamentais

//Huh-huh-huh (…)

//Dime, dime

//Ustedes no saben lo que es estar en altamar con dosciento’ cuero'(…)😂

//Lo que tú haga’, a mí no me impresiona

//Es como meter un gol después de Messi y Maradona (perfeito)

//Hier encore, j’avais vingt ans(ainda ontem tinha 20 anos)

//Je caressais le temps et jouais de la vie(Eu acariciava o tempo e brincava com a vida(…)

//Yo sigo tranquilo, en la mía, Don Vito, Don Beno

//De los Beatles, John Lennon

//A mis nietos, cuando muera, les vo’ a dejar cien terreno

(…)

E ainda aparece imagem de Al Patino, da pista de automobilismo e das lanchas da elite de Mônaco….do principado de Mônaco(um Estado minúsculo na Riviera francesa)…

Foi a partr dessa cidade, quando estive lá – que resolvi chamar Sena de meu principado…e ficou…

Mas ouça a música e preste atenção na letra…não vou traduzir tudo porque há muito palavrão…(Chingando é o maior de todos…em português todo mundo usa esse palavrão.)

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.