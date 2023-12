A fotografia reveladora do jornalista Leandro Altheman Lopes na produção de banana ribeirinha em Cruzeiro do Sul-AC

No coração da Amazônia…

A “Foto do Dia” deste domingo, 03, nos transporta para o porto em Cruzeiro do Sul, no estado Acre, onde a produção de banana ribeirinha é um exemplo de práticas agrícolas que respeitam o equilíbrio ambiental…

Vida pulsante às margens do Juruá…

A floresta amazônica e as embarcações cheias de cachos de bananas…

Trabalho realizado por gerações…

Farol de esperança…

Os esquecidos dos holofotes da agricultura global mostram que é possível sustentar comunidades locais sem comprometer suas matas…

A produção de banana ribeirinha não é apenas uma atividade econômica; mas o homem ligado em natureza, uma lição que ecoa para além das fronteiras do Acre e da Amazônia…

Sabedoria…

Do Juruá para o Mundo… Esses cachos dourados… Essenciais…

by JLab

